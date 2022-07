Mais de 180 operacionais e cinco meios aéreos combatem fogo em Silves

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o fogo, que deflagrou cerca das 13:00, "progride perto da localidade do Fica Bem, numa zona de mato, sem que, para já, ameace habitações".

De acordo com os dados disponibilizados na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC), às 15:10, estavam envolvidos no combate às chamas 188 elementos, com o apoio de 58 viaturas e cinco meios aéreos.

O distrito de Faro está hoje em alerta vermelho de risco de incêndio devido ao vento e às altas temperaturas.

JPC // MAD