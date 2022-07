Mais de 1.900 operacionais combatiam 17 fogos às 00h30

Os cinco incêndios ativos naqueles dois distritos estão a mobilizar 1.595 operacionais e 480 viaturas.

Dois destes dois fogos começaram na semana passada e chegaram a ser dados como "em conclusão".

De acordo com dados disponíveis no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultados pela Lusa às 00:30, o fogo que teve início na quinta-feira na localidade de Cumeada, no concelho de Ourém (Santarém), está a lavrar no concelho de Alvaiázere, já no distrito de Leiria, e é o que mobiliza mais meios: 467 operacionais, apoiados por 143 veículos.

Os outros incêndios em Vale da Pia, no concelho de Pombal (Leiria), em Cumieira, no concelho de Santarém, e em Caranguejeira, no concelho de Leiria, contam com 1.128 operacionais, com apoio de cerca de 337 viaturas.

O incêndio na Caranguejeira obrigou ao corte da Autoestrada 1 em ambos sentidos, entre Pombal e Fátima, assim como ao encerramento do Itinerário Complementar (IC) 2, em Leiria, e do IC8, entre Pombal e Ansião.

Além destes fogos, às 00:30 existiam mais 12 incêndios em curso em Portugal continental.

No total dos 17 fogos ativos estão envolvidos 1.935 operacionais, apoiados por 579 viaturas.