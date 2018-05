Mais de 20 pessoas detidas após violência em Alcochete

RTP16 Mai, 2018, 08:13 / atualizado em 16 Mai, 2018, 08:15 | País

Os atos de violência na Academia do Sporting incluíram murros, cabeçadas e tochas acesas no balneário | Mário Cruz - Lusa

Os atos de violência incluíram murros, cabeçadas e tochas acesas no balneário.



O futebolista Bas Dost foi suturado na cabeça e ficou ferido nas pernas. Os jogadores Rui Patrício, William Carvalho e Acuña também foram agredidos, bem como o treinador Jorge Jesus e o adjunto Raul José e Frederico Varandas, líder do corpo clínico.



A secretária de Estado adjunta e da Administração Adjunta, Isabel Oneto, limitou-se a confirmar as detenções. Por sua vez, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, classificou o que aconteceu em Alcochete como atos criminosos e de vandalismo.



Na Academia do Sporting, quando o presidente entrou os jogadores saíram.Bruno de Carvalho foi a Alcochete falar de um dia triste para o Sporting e classificou os acontecimentos de “chatos”.O presidente da Assembleia Geral do Sporting e da SAD, Jaime Marta Soares, marcou para segunda-feira uma reunião com todos os órgãos sociais do clube.Na última noite, centenas de adeptos do Sporting reuniram-se perto do estádio com cânticos de apoio aos jogadores.Os adeptos levaram também faixas e cartazes: um deles dizia "contra a violência, juntos pelo Sporting".