Mais de 200 bombeiros combatem incêndios em Portugal

RTP15 Out, 2017, 08:40 / atualizado em 15 Out, 2017, 08:49 | País

Em Cinfães, no distrito de Viseu, e em Vieira do Minho, no distrito de Braga, o incêndio começou de madrugada e 76 bombeiros ainda combatem as chamas.



Está ainda ativo mais um incêndio, incluído na categoria de "ocorrências importantes" com duração superior a três horas e 15 meios de proteção e socorro, como refere a página da Internet da Proteção Civil.



Mais de 80 concelhos em risco máximo de incêndio



Às 08:00, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta de 13 incêndios em curso, 12 em resolução e 19 em fase de conclusão.

Este fogo, que deflagrou na tarde de sábado, no concelho de Vieira do Minho, no distrito de Braga, concentra 39 operacionais e 15 viaturas.Mais de 80 concelhos de 15 distritos de Portugal continental apresentam este domingo risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com a informação do IPMA, estão sob este alerta mais de 80 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Bragança, Braga Vila Real e Viana do Castelo.O IPMA colocou ainda em risco `muito elevado` e `elevado` de incêndio vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental.O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o `reduzido` e o `máximo`.O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.O IPMA prevê para este domingo céu pouco nublado, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade por nuvens médias e altas.O vento soprará em geral fraco do quadrante leste, tornando-se moderado (20 a 35 km/h) do quadrante sul durante a manhã e por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 65 km/h no litoral oeste.Nas terras altas, o vento será moderado a forte (30 a 40 km/h)do quadrante sul, tornando-se forte (40 a 55 km/h), com rajadasaté 80 km/h, durante a tarde e em especial no litoral norte e centro.Prevê-se ainda uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no litoral norte e centro e pequena descida no Baixo Alentejo e Algarve.As temperaturas máximas previstas para hoje são de 31 graus centígrados em Lisboa, 35 no Porto, 31 em Bragança e em Braga, 27 em Faro e 25 em Sagres.