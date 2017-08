Mais de 200 ocorrências registadas este sábado em todo o país

No terreno mantêm-se todas as forças de reforço e os alertas, garantiu a porta-voz da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.



Quase quatro mil e quinhentos operacionais combatiam as chamas às 19h30.



O destaque da análise da Proteção Civil às 19h00 foi para os incêndios de Tomar e de Cantanhede, que estão a obrigar a evacuações de algumas localidades.



houve várias situações em que as casas ficaram em perigo, como em Santarém.



Pelas 18h30 foi ativado o Plano Distrital de Emergência de Coimbra, onde já estão accionados os Planos Municipais de Emergência de Cantanhede, de Coimbra e de Miranda do Corvo, "que foi ativado durante a tarde".