Mais de 2.450 operacionais combatiam 27 fogos em todo o país às 23h00

Segundo a informação disponibilizada no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultado pela Lusa às 23:00, o fogo em curso que começou na passada sexta-feira, em Vale da Pia, no concelho de Pombal (Leiria), mobilizava o maior número de meios, com 542 bombeiros apoiados por 141 viaturas.

No mesmo distrito, o fogo de Pombal (Leira), a lavrar desde terça-feira, também em curso, conta com 144 operacionais, apoiados por 49 viaturas.

Já o fogo que lavra desde terça-feira na localidade de Caranguejeira, no concelho de Leiria, que se encontra em fase de resolução, mobiliza 257 operacionais, com a ajuda de 74 viaturas.

No distrito de Aveiro, o incêndio que começou na quarta-feira em Oliveira de Azeméis e transitou para Albergaria-a-Velha e Estarreja, está em fase de resolução, mas é o segundo que mobiliza mais meios: 343 operacionais com a ajuda de 117 viaturas.

Ainda em curso, o fogo no Lindoso, concelho de Ponte da Barca (Viana do Castelo), que começou na noite de terça-feira, está a ser combatido por 127 operacionais, apoiados por 39 viaturas e já obrigou à retirada da população da aldeia de Froufe.

No distrito do Porto, com um total de seis fogos em curso, dois no concelho de Baião (Teixeira e Lordelo) mobilizam 202 operacionais apoiados por 62 viaturas.

No total dos 27 incêndios ativos estão envolvidos 2.475 operacionais, apoiados por 743 viaturas.

No entanto, segundo os dados da ANEPC, neste momento, estão em resolução 12 fogos, que concentram 1.301 operacionais, com o apoio de 409 viaturas, a realizar trabalhos de rescaldo.

Também são registados 42 incêndios em conclusão, onde ainda permanecem no local 1.025 operacionais, com 326 veículos.