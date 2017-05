Mais de 25% dos residentes em Portugal em risco de pobreza

RTP 16 Mai, 2017, 11:35 / atualizado em 16 Mai, 2017, 11:49 | País

"Do total de pessoas em pobreza ou exclusão social, 18,8 por cento (cerca de 487 mil) eram menores de 18 anos e 18,0 por cento (cerca de 468 mil) eram pessoas com 65 ou mais anos", especificam os dados recolhidos no Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (EU-SILC).



Os resultados "indicam que o rendimento monetário disponível mediano por adulto equivalente foi, em termos nominais, de 8 782 euros em 2015, e que o rendimento equivalente mediano para as pessoas em risco de pobreza foi de 3 865 euros no mesmo ano" refere a conclusão hoje publicada.



"O crescimento dos rendimentos monetários equivalentes entre 2014 e 2015 foi abrangente a todas as classes de rendimento, mais expressiva para as pessoas com menores rendimentos (1º decil)" acrescenta o texto.



"As condições habitacionais adversas, como sejam o número de divisões habitáveis, a existência de instalações sanitárias e as condições físicas e de luminosidade do alojamento afetam mais frequentemente as pessoas em risco de pobreza e as famílias com crianças", avisa o INE.



"A sobrecarga das despesas em habitação afetou quase 30 por cento da população com menores rendimentos em 2016" alerta por fum o Instituto Nacional de Estatística.