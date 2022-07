Mais de 2.900 operacionais combatiam 27 fogos em todo o país às 23 horas

Os quatro incêndios ativos em Leiria e Setúbal estão a mobilizar 1.441 operacionais, apoiados por 414 viaturas.

Segundo a informação disponibilizada no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultados pela Lusa às 23:00, o fogo se iniciou hoje às 12:04 em Palmela, no distrito de Setúbal, é o mobiliza mais meios: 561 bombeiros com o apoio de 162 veículos.

O incêndio que começou na passada sexta-feira, em Vale da Pia, no concelho de Pombal (Leiria) está a mobilizar 482 operacionais, apoiados por 131 viaturas.

Desde as 12:07 de terça-feira está a lavrar um fogo na localidade de Caranguejeira, no concelho de Leiria, e que está a mobilizar 265 operacionais, com a ajuda de 83 viaturas.

Já o fogo de Pombal (Leira), a lavrar desde as 19:34 de terça-feira, conta com 129 operacionais, apoiados por 38, no combate às chamas.

O outro fogo que está a mobilizar mais meios é o de Oliveira de Azeméis com 478 operacionais, com o apoio de 149 viaturas. Este incêndio, que transitou para Albergaria-a-Velha, obrigou ao corte do trânsito Itinerário Complementar (IC) 2, autoestrada 1 (A1), autoestrada 25 (A25) e autoestrada 29 (A29).

Além destes fogos, pelas 23:00 existiam mais 21 fogos ativos em Portugal continental.

No total dos 27 incêndios ativos estão envolvidos 2.936 operacionais, apoiados por 901 viaturas.

No entanto, segundo os dados da ANEPC, neste momento, estão em resolução sete fogos, com 749 operacionais, com o apoio de 233 viaturas, a realizar trabalhos de rescaldo.

Também são registados 51 incêndios em conclusão, onde ainda permanecem no local 745 operacionais com 236 veículos.