Mais de 30 urgências de várias especialidades com dificuldades até dia 18

Na região Norte, a DE-SNS aponta dificuldades de funcionamento em 11 serviços de urgência (diversas especialidades), na região Centro são cinco as unidades hospitalares com constrangimentos nas urgências, na região de Lisboa e Vale do Tejo 11, uma no norte alentejano (Portalegre), uma em Évora e duas no Algarve.

Na nota hoje divulgada, a DE-SNS admite que o Serviço Nacional de Saúde atravessa um "período crítico da sua existência" e diz que a reorganização da resposta nos serviços de urgência foi imposta pela indisponibilidade de "um número relevante de médicos" para fazerem trabalho extraordinário.