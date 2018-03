Mais de 300 comboios suprimidos devido à greve da IP

RTP12 Mar, 2018, 10:39 / atualizado em 12 Mar, 2018, 12:14 | País

A greve dos trabalhadores da IP está a causar fortes perturbações e supressões na circulação de comboios.



Entre as 00h00 e as 10h00 foram suprimidos 326 comboios, tendo circulado apenas 137, revelou à RTP a empresa Comboios de Portugal (CP).



Num dia normal teria havido 463 comboios a circular. Dos próprios serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social (25%) não circularam cinco comboios (um comboio regional e quatro urbanos), todos na zona norte do país.

Adesão à greve acima dos 90%

A adesão à greve dos trabalhadores da IP para reclamar aumentos salariais é superior a 90 por cento, referiu o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), José Manuel Oliveira.



O sindicalista estimou que a greve no setor ferroviário seja superior a 90 por cento e que no setor rodoviário se aproxime desse valor também.



"Proposta inaceitável"

O coordenador da Fectrans lamentou ainda que esta greve tenha de se fazer face "à intransigência da administração da IP", salientando que a proposta que lhes foi apresentada no sábado apontava para um aumento salarial inferior a dois euros mensais."Não faz sentido que haja um acordo aqui relativamente à IP diferente daquele que foi conseguido na CP, onde houve um aumento intercalar de salários até estar terminada a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho"."A resposta que tivemos por parte da administração foi alguma abertura para a negociação mas com uma proposta inaceitável que era a distribuição de uma verba para aumento de remunerações, no chamado subsídio de refeição, que levaria a que os trabalhadores tivessem um aumento mensal inferior a dois euros. A proposta não foi aceite. Fizemos uma contraproposta e é por isso que hoje está a decorrer esta greve", explicou José Manuel Oliveira.A CP informa ainda que "não serão disponibilizados transportes alternativos".E acrescenta: "Aos Clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades e Regional que não se realizem, a CP permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, para outro dia/comboio".Os serviços mínimos definidos preveem 25 por cento da circulação em Lisboa e no Porto, em horário normal e nos serviços Alfa, Intercidades e Internacionais, bem como no comboio da Ponte 25 de Abril (Fertagus).Os sindicatos reivindicam um aumento imediato na ordem dos quatro por cento, que garanta um mínimo de 40 euros a cada trabalhador.