Mais de 300 homens vítimas de abusos sexuais em quatro anos

completa esta terça-feira quatro anos de atividade e, por ocasião do aniversário, o presidente da Quebrar o Silêncio adiantou à agência Lusa que, algo que considera ser "uma evolução positiva".", destacou o responsável da associação Ângelo Fernandes.De acordo com o responsável, a maioria dos homens que procura a ajuda da associação tem à volta de 35 anos, o que significa que passou "cerca de 20 anos em silêncio por causa do abuso" de que foi vítima.", sublinhou.Ângelo Fernandes explicou que, na maior parte dos casos dos homens e rapazes que procuram a ajuda da associação, o abuso aconteceu durante a infância, mas há também situações em que o abuso aconteceu já durante a adolescência ou até mesmo na fase adulta.Casos com homens adultos continuam a ser residuais, andam na "casa dos 5% a 10% dos nossos casos, mas se pensarmos que no primeiro ano não havia sequer essa percentagem, já começa a indicar que há aqui uma mudança", salientou.De acordo com Ângelo Fernandes, também ele uma vítima deste tipo de crime,





Os números da atividade







Atualmente, a associação ajuda semanalmente 21 homens vítimas de violência sexual com apoio psicológico, registando-se mensalmente uma média de 10 novos pedidos de apoio, que tanto pode ser feito pela própria vítima, como por familiares ou amigos que queiram ajudar.", destacou.Apesar do trabalho feito, Ângelo Fernandes não tem dúvidas em afirmar que ainda há muito por fazer: "Em termos sociais ainda falta muito por conquistar, ainda falta muito para reconhecer e aceitar que os homens também podem ser vítima de violência sexual".