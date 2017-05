Mais de 326 mil alunos frequentam Atividades de Enriquecimento Curricular

Lusa 04 Mai, 2017, 11:34 | País

De acordo com os números da DGEEC referentes a este ano letivo, a maioria dos alunos frequentam AEC no domínio desportivo (59,2%) e artístico (49,9%). Depois aparecem a aprendizagem da língua inglesa (24,2%) e as atividades da área científica (11,8%).

As AEC que incluem a aprendizagem de outra língua estrangeira e as do domínio da solidariedade e voluntariado são as que menor percentagem de alunos têm inscritos.

Os dados da DGEEC indicam que as AEC, que são facultativas e funcionam no final do horário letivo, têm grande participação dos alunos em todo o território nacional, com uma percentagem quase sempre acima dos 80%.

Na distribuição pelo território do continente, segundo a DGEEC, há mais de 122.000 alunos com AEC na área da Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo e quase 119.000 na da Direção Regional de Educação do Norte.

Na região Centro estão inscritos 51.964 alunos nas AEC, no Alentejo são 16.771 e no Algarve 16.808.

A verba aprovada em novembro para financiar as AEC neste ano letivo ronda os 20,7 milhões de euros.

De acordo com as orientações emitidas pelo Ministério da Educação para este ano letivo, as AEC devem ser lúdicas e sem avaliação, para evitar que sejam "um prolongamento de atividades formais de ensino".

Além de "não constituírem objeto de avaliação sumativa", as AEC não devem marcar trabalhos de casa.