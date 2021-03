Mais de 340 mil pessoas com vacinação completa, 46 mil na última semana - DGS

Segundo o quinto relatório do processo de vacinação em Portugal continental divulgado pela DGS, 46.033 pessoas completaram com a toma da segunda dose a vacinação na última semana, enquanto outras 85.498 receberam a primeira dose.

Um total de 341.034 pessoas têm assim a vacinação completa -- 3% da população -- e 827.902 já foram vacinadas com a primeira dose, fazendo com que tivessem sido administradas 1.168.936 vacinas em Portugal continental desde 27 de dezembro, quando se iniciou a campanha nacional de vacinação contra o vírus SARS-CoV-2.

Segundo o relatório, Portugal recebeu 1.468.929 de vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país 1.264.093 doses.

Por grupos etários, 53% dos idosos com 80 ou mais anos (349.269 pessoas) já receberam a primeira dose e 16% (104.011) já têm a vacinação completa.

O segundo grupo com maior percentagem de vacinação é o das pessoas entre os 50 e os 64 anos, no qual 10% (200.596) já tomou a primeira dose e 4% (73.759) já têm a vacinação completa.

Dos portugueses elegíveis para vacinação no grupo entre os 25 e os 49 anos, 6% (185.603) já recebeu a primeira dose e 4% (121.141) já tomou as duas doses da vacina.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo lidera no número de vacinas administradas, com um total de 384.711, 48.145 das quais na última semana, seguindo-se o Norte, onde 381.184 pessoas já foram vacinadas, 38.539 nos últimos sete dias.

Seguem-se a região Centro com 270.470 vacinas administradas, o Alentejo, onde já foram vacinadas 85.755 pessoas, e o Algarve, com um total de 45.040 inoculações.

Na segunda-feira, o coordenador da `task force` do plano de vacinação reconheceu que este processo vai sofrer um atraso de duas semanas devido à suspensão temporária, por precaução, da administração da vacina da AstraZeneca.

Além da AstraZeneca, Portugal está a administrar atualmente outras duas vacinas das farmacêuticas Moderna e Pfizer, devendo receber, no próximo mês, as primeiras doses da vacina de toma única da Janssen, do grupo Johnson & Johnson.

Já hoje, a ministra da Saúde disse que Portugal conta receber no segundo trimestre cerca de quatro milhões de vacinas contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech, com quem Bruxelas acordou a antecipação do fornecimento de 10 milhões de doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.661.919 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.707 pessoas dos 814.897 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.