Mais de 40 pessoas constituídas arguidas por participarem em festa particular em Albufeira

A GNR deslocou-se a uma moradia, onde estavam dezenas de pessoas, entre os 20 e os 30 anos. O evento violava as regras de controlo da pandemia, num dos municípios com maior número de novos casos de Covid-19, onde as aulas presenciais foram suspensas até ao 6º ano. Albufeira foi mesmo um dos 3 concelhos do país a recuar no processo de desconfinamento.