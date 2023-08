Mais de 400 bispos nos encontros `Rise Up` discutem com jovens temas como ecologia integral

Este responsável acrescentou que, nestes encontros onde participarão 405 bispos, é dada "aos jovens a possibilidade de, em conjunto, refletir e pensar alguns temas importantes que o Papa Francisco lançou", como os da "ecologia integral, a amizade social e a misericórdia e o amor de Deus por todos".

"Achamos que a presença do bispo é fundamental, pois estará em nome da Igreja para falar aos jovens, para celebrar com eles, mas serão os jovens os protagonistas dos encontros e da reflexão", disse o sacerdote em conferência de imprensa, no âmbito da JMJ.

Na ocasião, Nuno Amador sublinhou outra novidade desta Jornada, o Ensemble 23, e que é "uma das formas de fazer os jovens entrarem em contacto com Deus", através da "arte e da beleza da arte".

"Nesta Jornada, decidimos criar um Ensemble Internacional, constituído por jovens de 21 países. São cerca de 50 jovens de 21 países, que estiveram em Portugal cerca de seis semanas a viver em conjunto, a trabalhar em conjunto", acrescentou o responsável da direção pastoral da JMJ.

Nesta conferência de imprensa, Carmo Dinis, do setor da Inclusão e Sustentabilidade da JMJ, informou que a Jornada conta com a participação de 135 surdos, 263 pessoas em cadeira de rosas, além de outras 252 com mobilidade reduzida.

Segundo Carmo Dinis, foram criadas zonas reservadas para estes peregrinos nos principais locais onde decorrerão as cerimónias da JMJ.

No campo da sustentabilidade, foi também sublinhado que o desafio de plantação de árvores dedicadas à JMJ já permitiu a plantação de 17.980, em todo o mundo, com este programa a ser prolongado até agosto de 2024.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre hoje e domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa na manhã de quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.