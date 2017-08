Mais de 400 bombeiros respondem a reacendimento em Tábua

RTP 09 Ago, 2017, 18:56 / atualizado em 09 Ago, 2017, 18:59 | País

“O incêndio reativou esta tarde em Tábua, na zona de Várzea Candosa, e o combate está a ser muito complexo devido ao muito vento no local e às muitas projeções”, confirmava, pelas 17h30, Patrícia Gaspar, adjunta do comando nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em declarações citadas pela agência Lusa.



O incêndio no concelho de Tábua fora dado como dominado às 23h45 de terça-feira. O reacendimento deu-se pouco depois das 14h22 e há agora pelo menos duas frentes ativas.



A meio da tarde a progressão das chamas era combatida por 424 operacionais, apoiados por 117 viaturas e sete meios aéreos.



A “preocupação” da Proteção Civil incide sobre “a defesa e proteção aos habitantes de várias pequenas povoações muito dispersas”. Patrícia Gaspar referiu os “pequenos povoamentos” de Varziela, Vale de Gaios e Seixos Alvos.



Outros incêndios ativos são os de Bacharela, em Leiria, com duas frentes ativas combatidas por 115 operacionais, apoiados por 35 viaturas e um meio aéreo, e de Amarante, Porto, onde as chamas começam “a ceder aos meios”, de acordo com a Proteção Civil.



c/ Lusa