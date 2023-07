Mais de 400 mil idosos em risco de pobreza

Para 90% das pessoas com 65 ou mais anos, a reforma ou pensão é a principal fonte de rendimento.Nesta faixa etária, 9% permanecem no mercado de trabalho, sendo que 240.000 pessoas trabalham ou ocupam-se na agricultura.Os dados reunidos pela base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos mostram que há mais de 500.000 idosos a viverem sós.Ao analisar as condições do envelhecimento, a Pordata destacou também que dos 22 anos de esperança média de vida de uma mulher com 65 anos, apenas sete anos serão de vida saudável.Mais de metade dos séniores não pratica exercício físico e tem excesso de peso.Em 2001, o número de pessoas com 65 ou mais anos ultrapassou o número de crianças e jovens com menos de 15 anos. Atualmente, há quase duas vezes mais seniores do que crianças e jovens em Portugal.Em cada 100 residentes no país, 13 são crianças ou jovens com menos de 15 anos, 63 são pessoas em idade ativa (15-64 anos) e 24 têm 65 ou mais anos.