Mais de 4.000 doentes com cancro ficaram por diagnosticar no último ano

Segundo a análise ao acesso aos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde, realizada pela "Moai Consulting", baseada nos dados do dados do Portal da Transparência do SNS e do BI dos Cuidados de Saúde Primários, recolhidos entre 14 e 29 de outubro,Para analisar o impacto da pandemia covid-19 na prestação de cuidados de saúde em Portugal, foram comparados os dados disponíveis referentes ao ano de 2019, 2020 e 2021, com a estimativa dos dados para os últimos meses em falta.As conclusões do estudo, que serão divulgados esta quarta-feira, em Lisboa, pelo Movimento Saúde em Dia, constituído pela Ordem dos Médicos (OM), a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares e pela Roche, indicam que a atividade em 2021 está a ser insuficiente para recuperar o que ficou por fazer durante a pandemia.", disse à agência Lusa o bastonário da OM, Miguel Guimarães.Também





Deficiências detetadas







Os dados destacam também que, apesar do aumento esperado de 14% nos contactos presenciais médicos nos centros de saúde em 2021 face a 2020 (mais 1,8 milhões), este valor mantém-se distante das consultas realizadas em 2019.Neste período, ficaram por realizar 14 milhões de consultas (6,1 milhões e 7,9 milhões comparando 2021 e 2020, respetivamente, com o ano de 2019).Miguel Guimarães observou que mais de 1.100.000 utentes continuam sem médico de família, o que é "particularmente grave" associado ao "atraso colocado pelo excesso de tarefas covid-19 que o Ministério da Saúde deu a uma grande parte dos médicos de família", uma situação que é preciso resolver.A nível hospitalar estima-se que os valores de consultas e cirurgias em 2021 estejam em linha com 2019. Mas, apesar da retoma, estes valores "são insuficientes" para recuperar a atividade não realizada em 2020, estimando-se que nos últimos dois anos tenham ficado por realizar mais de 2,8 milhões de consultas presenciais, cirurgias programadas e episódios de urgência graves comparativamente com 2019.Também nas cirurgias é visível uma recuperação para valores de 2019, em particular nas programadas (2%), mas mais de 100.00 cirurgias programadas ficaram por fazer.