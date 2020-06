Mais de 450 bombeiros combatem as chamas em Vila do Bispo

A apoiar os 461 operacionais no terreno estão 148 veículos e de novo os meios áereos.



As estradas nacionais 125 e 268 tiveram de ser cortadas. Não há registo de casas atingidas pelo fogo, mas as chamas destruíram barracas e construções precárias.



Prevê-se que o vento continue a dificultar o combate ao incêndio em que participam todas as corporações do Algarve e reforços de Lisboa, Setúbal e Beja.



O fogo atinge os concelhos de Aljezur, Vila do Bispo e Lagos.