Mais de 50 mil reclamações na saúde no primeiro semestre de 2022

A Entidade Reguladora da Saúde recebeu mais de 50 mil reclamações só no primeiro semestre do ano - mais 30 por cento do que no mesmo período que no ano passado. É uma média de 282 queixas por dia, 68 por cento das quais relativas a unidades públicas.