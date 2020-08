Mais de 50 operacionais combatem incêndio num prédio em Campo de Ourique, Lisboa

"O prédio é de habitação, não está ninguém no seu interior, estamos agora, neste momento, a fazer ações de extinção na cobertura", avançou à Lusa o primeiro comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes, assegurando que "o incêndio está controlado".

De acordo com informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio habitacional na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, mobilizava pelas 19:00 um total de 51 operacionais e 17 veículos.

"Temos bastantes meios no local, mas está controlado", reforçou o comandante Tiago Lopes, explicando que o incêndio deflagrou na cobertura de um prédio de habitação no número 19 da rua Tenente Ferreira Durão, na freguesia lisboeta de Campo de Ourique.

Em declarações aos jornalistas no local, o primeiro comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que todas as pessoas e animais que se encontram dentro do prédio no início do incêndio foram retiradas.

Sem contabilizar o número total, indicou que "não há vítimas a registar".

"Quase de certeza que no piso de cima - as águas furtadas - vai ter de haver realojamento, mas ainda é muito cedo para esses dados, ainda não os temos, ainda estamos na fase do combate ao incêndio", disse à Lusa Tiago Lopes, acrescentando que, se houver necessidade de realojamento, há essa disponibilidade por parte da Câmara Municipal de Lisboa.