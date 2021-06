Mais de 50 praias portuguesas têm zero poluição

Foto: Cristopher Engstorm - Unsplash

São praias que cumprem os objetivos do Pacto Ecológico Europeu de não ter poluição na água, no ar e no solo. Verificou-se, ainda assim, uma redução de 22 por cento em comparação com o número do ano passado. O presidente da associação ambientalista ZERO explica quais são os critérios a ter em conta nesta avaliação.