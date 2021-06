Mais de 500 alunos regressaram às aulas presenciais na Madeira após isolamento profilático

A secretaria regional informa, em nota divulgada no seu `site`, que 13 professores regressaram também às escolas, bem como cinco funcionários, precisando que o total de alunos que retomaram as aulas presenciais esta segunda-feira é de 501, correspondendo a 27 turmas, em diversos estabelecimentos do arquipélago.

A Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia indica, por outro lado, que 22 crianças da Escola Sant`Ana - Externato, no concelho de Machico, zona leste da Madeira, estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde, devido a contacto de um não docente com um caso positivo, fora do contexto escolar.

Esta situação envolve também uma educadora e duas auxiliares.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira regista 70 casos ativos de covid-19, com dois doentes hospitalizados, num total de 9.531 confirmados desde o início da pandemia e 72 mortos associados à doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.805.928 mortos no mundo, resultantes de mais de 175,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.047 pessoas dos 858.072 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.