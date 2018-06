Partilhar o artigo Mais de 500 ME nas candidaturas a novos projetos nos territórios afetados pelos grandes incêndios de 2017 Imprimir o artigo Mais de 500 ME nas candidaturas a novos projetos nos territórios afetados pelos grandes incêndios de 2017 Enviar por email o artigo Mais de 500 ME nas candidaturas a novos projetos nos territórios afetados pelos grandes incêndios de 2017 Aumentar a fonte do artigo Mais de 500 ME nas candidaturas a novos projetos nos territórios afetados pelos grandes incêndios de 2017 Diminuir a fonte do artigo Mais de 500 ME nas candidaturas a novos projetos nos territórios afetados pelos grandes incêndios de 2017 Ouvir o artigo Mais de 500 ME nas candidaturas a novos projetos nos territórios afetados pelos grandes incêndios de 2017

Tópicos:

Pedrógão, Pinhal, Planeamento,