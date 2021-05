Mais de 5.000 elementos da PSP, GNR e guardas-florestais podem ser promovidos este ano

"As forças de segurança tuteladas pelo Ministério da Administração Interna podem promover 5.081 elementos este ano. Os despachos do ministro da Administração Interna que autorizam estas promoções foram hoje publicados em Diário da República, concretizando mais um passo no sentido da valorização dos profissionais das forças de segurança", refere em comunicado o ministério tutelado por Eduardo Cabrita.

Segundo o MAI, na Guarda Nacional Republicana estão autorizadas 2.892 promoções relativas a vagas do ano de 2020, na Polícia de Segurança Pública podem ser promovidos 2.095 polícias e estão ainda previstas 94 promoções para guardas-florestais.

O despacho refere que as forças de segurança consideram "imprescindível garantir o bom funcionamento" das instituições através, nomeadamente, da promoção dos militares ou polícias ao posto imediato, "tendo em conta o nível de responsabilidade inerente às funções a exercer, atenta a especial relevância das competências que lhes estão atribuídas, assegurando-se assim a regularidade do seu exercício e o seu eficiente desempenho".

Na nota, o MAI recorda que o Orçamento do Estado para 2021 prevê a continuidade do Plano Plurianual de Admissões nas forças de segurança, permitindo, ainda, que o número de elementos a recrutar seja ajustado para contemplar o efetivo previsto e não recrutado no ano passado, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia.

Segundo o Ministério da Administração Interna, as promoções agora autorizadas enquadram-se "nesta medida e permitem retomar o normal desenvolvimento das carreiras, tendo em vista a manutenção do elevado grau de prontidão e a eficácia operacional dos efetivos policiais".

O MAI salienta ainda que, com estas promoções, será possível concretizar a nomeação do primeiro oficial-general do quadro da GNR.