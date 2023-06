Mais de 560 oficias de justiça promovidos. Ministra espera fim da greve

Trata-se de uma das reivindicações da classe e um dos motivos da greve que decorre desde o início do ano.



Catarina Sarmento e Castro espera que a promoção de 561 oficiais de justiça, aprovada pelo governo, ponha um ponto final na greve dos funcionários judiciais, que se prolonga desde finais de maio.



Os funcionários judiciais exigem também a revisão do estatuto de carreira e a inclusão do suplemento de recuperação processual no vencimento a catorze meses, medidas que a ministra garante estarem a ser trabalhadas.