Mais de 60 operacionais do continente reforçam combate às chamas na Madeira

Foto: Homem de Gouveia - Lusa

Continuam ativos os incêndios nos concelhos da Calheta e Porto Moniz, na Madeira. Foi já ativado o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil. Esta sexta-feira parte de Figo Maduro um contingente com a missão de reforçar o combate às chamas na ilha. A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, deixou "uma palavra de solidariedade" para com as autoridades do arquipélago.