Mais de 600 detidos por violência doméstica em 2019

Foto: Kim Kyung Hoon - Reuters

Os dados são avançados pelo jornal Público desta segunda-feira.



São quase cinco pessoas por dia detidas pela PSP ou pela GNR. As mulheres continuam a ser as principais vítimas, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



Desde 1 de Janeiro e até 10 de maio, a PSP deteve pelo menos 247 pessoas e a GNR 382. Dados das últimas semanas ainda são “indicativos”, avisa a PSP, pelo que o número final pode ser ainda mais elevado.



Desde o início do ano e até à passada sexta-feira, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana detiveram, pelo menos, 618 pessoas no âmbito de processos relacionados com violência doméstica.



Só na última sexta-feira, a GNR dava conta das detenções de quatro homens. Dois deles exerciam algum tipo de violência sobre a mulher, um sobre a companheira e o outro sobre a ex-namorada. Eram de Campo Maior, Porto de Mós, Caldas da Rainha e Seia.



Três ficaram em prisão preventiva, mas ao suspeito de Campo Maior, de 47 anos, suspeito de agredir a mulher de 45 anos, foi aplicada a medida de coação de “proibição de se aproximar da residência, proibição de contactar a vítima por qualquer meio e obrigação de se sujeitar a um tratamento médico, com vista a controlar a dependência de produtos estupefacientes”.