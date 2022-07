Mais de 600 operacionais combatiam 12 fogos em todo país à meia-noite

Segundo a informação disponível no `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 00:30, estavam no terreno a combater os incêndios em curso 659 operacionais, apoiados por 219 viaturas.

Hoje, a região Norte continua a ser a mais fustigada pelos incêndios e o fogo que lavra desde a manhã de sexta-feira em Espanha, junto à fronteira com Bragança, mobilizava, do lado português, pelas 00:30, 162 operacionais, apoiados por 62 viaturas.

No distrito de Vila Real há também ainda um fogo ativo, que deflagrou na localidade de Bustelo, no concelho de Chaves, e estão a combater as chamas 133 operacionais, com o apoio de 42 veículos.

Em Ponte da Barca, o incêndio que lavrava há dias no Lindoso está "controlado" pelas 23:00, segundo o presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Augusto Marinho.

Além destes fogos, pelas 00:30 existiam mais 10 fogos ativos em Portugal continental.

Na sexta-feira, um piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios morreu após a queda da aeronave que pilotava, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.