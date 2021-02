Mais de 600 pessoas detidas em janeiro por conduzirem sem carta

Os números da prática do crime de condução sem habilitação legal, avançados pela PSP, são ainda provisórios.



Em todo o ano de 2020, foram detidas 6912 pessoas pelo mesmo crime, o que corresponde também a um aumento de quase 60 por cento face a 2019.



A PSP explica que a subida do número de casos também se deve ao aumento de ações de fiscalização no âmbito do estado de emergência.