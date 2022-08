Mais de 610 bombeiros combatem incêndio na Covilhã

Segundo o site da Proteção Civil, pelas 8h30 combatiam o incêndio 616 bombeiros, apoiados por 187 viaturas e quatro meios aéreos.

O incêndio deflagrou durante a madrugada de sábado, às 3h18, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco. No domingo, o fogo alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

Os acessos difíceis complicaram o combate às chamas, que desde domingo está a ser feito principalmente com recurso a meios aéreos.

Em declarações à agência Lusa esta manhã de segunda-feira, fonte do CDOS de Castelo Branco indicou que a Estrada Nacional 338, que faz a ligação entre Piornos e Manteigas, continuava cortada. Não há até ao momento indicação de casas em perigo.

Durante a tarde de domingo, três bombeiros ficaram feridos, tendo dois deles sido transportados para um hospital e outro recebido assistência num centro de saúde.

Ao início da tarde de domingo, Pedro Leitão, presidente da junta de freguesia de Vila Carvalho - onde começou o incêndio - lembrava que, com este, se contavam já sete ou oito incêndios numa mata densa e sem corta-fogos.

O presidente da junta de freguesia acrescenta que o incêndio teve "claramente mão criminosa".

