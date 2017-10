Mais de 70 concelhos do continente em risco `máximo`

Lusa10 Out, 2017, 07:38 | País

De acordo com o instituto, em causa estão mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Vila Real e Bragança.

O IPMA colocou ainda em risco `muito elevado` e `elevado` de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente (18).

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o `reduzido` e o `máximo`.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Às 06:30, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta de oito incêndios em curso, três em resolução e 18 em fase de conclusão.

De acordo com a ANPC, às 06:30, o incêndio na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, e que já passou para o concelho de Arganil, era o que mais meios mobilizava.

Este fogo, com uma frente ativa, deflagrou na sexta-feira à noite e está a ser combatido por 622 operacionais, com o auxílio de 186 veículos.

O incêndio, que levou a ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Pampilhosa da Serra e Arganil, causou ainda o corte de vias, nomeadamente da EN 344, EM 508, EM 544, EM 547 e EM 14-0, de acordo com o portal da ANPC.

Por dominar estavam também às 06:30 dois incêndios no distrito de Viseu, um na localidade de Sernadinha, freguesia de Manhouce, concelho de São Pedro do Sul, que mobilizava 131 operacionais, com o apoio de 39 veículos, e outro em Vitoreira, freguesia do Cabril, concelho de Castro Daire, com 116 operacionais, com o apoio de 34 veículos.

Às 06:30, a ANPC indicava que a entrada na fase de resolução do incêndio que deflagrou na localidade de Lapa do Lobo, concelho de Nelas, no distrito de Viseu, que conta no terreno com 142 operacionais, com o apoio de 38 veículos.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente limpo, apresentando-se geralmente muito nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral oeste até meio da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira e vento em geral fraco do quadrante leste, tornando-se temporariamente do quadrante oeste durante a tarde.

No que diz respeito às temperaturas, as mínimas vão variar entre 07 graus Celsius (em Bragança) e os 20 (em Portalegre) e as máximas entre 21 (em Viana do Castelo) e 34 (em Santarém).