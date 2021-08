Mais de 70 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve em risco máximo de incêndio

Mais de 70 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou seis distritos sob aviso laranja por causa do tempo quente.