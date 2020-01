Mais de 70 medicamentos inovadores aprovados em Portugal só no ano passado

Os dados foram hoje revelados pelo presidente da Autoridade do Medicamento -- Infarmed, na cerimónia do 27.º aniversário da instituição.

"Posso dizer-vos que as 74 novas soluções terapêuticas abrangem áreas tão diversas como, entre outras, a oncologia, a infeciologia e o sistema nervoso central. No seu conjunto, sublinho, permitiram reduzir as condições propostas pelas empresas em mais de 200 milhões de euros", afirmou Rui Ivo.

O presidente do Infarmed avisou que é necessário encontrar "soluções para o equilíbrio entre o acesso a medicamentos inovadores e a sua sustentabilidade financeira".

Em balanço, indicou que foram aprovados 74 medicamentos inovadores durante o ano de 2019, sendo um dos anos com maior número de aprovações de inovação terapêutica.

No conjunto, em 2017 e 2018, cerca de 110 fármacos inovadores tinham sido aprovados pelo Infarmed.

O presidente do Infarmed recordou que "são processos exigentes ao longo de todas as fases de avaliação: regulamentar, técnica, clínica, económica e financeira".

Do balanço da atividade do Infarmed, Rui Ivo destacou ainda que no ano passado se realizaram mais de 1.600 inspeções a todo o circuito do medicamento, um "número nunca antes atingido".

Muitas dessas ações de inspeção foram dirigidas à garantia de acesso e de disponibilidade dos medicamentos, um problema que se foi agravando em Portugal e que levou até a mudar a legislação.