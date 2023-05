Mais de 700 reitores de todo o mundo reunidos para debater papel da Universidade

Representantes académicos, personalidades da política, empresas e instituições nacionais e internacionais vão estar entre os dias 8 e 10 de maio em Valência no V Encontro Internacional de Reitores Universia, que transformará a cidade espanhola na capital mundial do Ensino Superior.

As atividades começam na segunda-feira na Cidade das Artes e das Ciências, mas a inauguração do evento será na terça-feira e contará a presença do presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, e da presidente do Banco Santander e da Universia, Ana Botín.

No encontro estarão também 35 representantes das principais instituições de ensino superior portuguesas.

Entre os oradores convidados, destacam-se figuras de várias áreas, desde o cientista e académico Tim Berners-Lee, inventor da World Wide Web, ao ex-secretário do Tesouro do presidente dos EUA Bill Clinton e economista-chefe do Banco Mundial, Larry Summers.

O Prémio Príncipe das Astúrias para a Investigação Científica 2006, Ignacio Cirac, ou a responsável pela estratégia de investigação de Inteligência Artificial na Google, Pilar Manchón, são outros convidados.

Sob o lema "Universidade e Sociedade", os debates serão em torno de três grandes ideias: Aprendizagem ao longo da vida ou aprendizagem contínua; promoção do empreendedorismo e da inovação e, finalmente, redes e interconexão entre as universidades.

Sobre a aprendizagem ao longo da vida, os oradores irão debruçar-se sobre as mudanças vividas pelas instituições que em tempos eram lugares quase exclusivos de jovens adultos e hoje contam com um público amplo e heterogéneo, onde os trabalhadores adultos regressam aos bancos da escola para procurar redirecionar a sua carreira ou ganhar novas competências.

Também serão discutidas as mudanças que se assistem no mercado de trabalho, em que os empregos são cada vez mais de curta duração, digitais e remotos e em que a maioria dos trabalhadores é freelancer: Perante esta nova realidade, a universidade precisa também de dar novas ferramentas aos seus alunos.

Pensar na universidade como o berço de empresas baseadas em ciência, tecnologia e inovação é outro dos temas em destaque.

"As conclusões do Encontro Internacional de Reitores serão refletidas na `Declaração de Valência`, que reunirá o compromisso dos reitores para que a universidade avance, em diversas linhas concretas de atuação, no seu propósito de continuar a contribuir para o progresso da sociedade", explica o gabinete de imprensa do Santander.

O V Encontro Internacional de Reitores Universia, organizado pelo Banco Santander, dá continuidade aos encontros anteriores de Salamanca (2018), Rio de Janeiro (2014), Guadalajara (2010) e Sevilha (2005).

O banco destinou mais de 2.200 milhões de euros e apoiou mais de um milhão de estudantes, profissionais, projetos empreendedores e PME através de acordos com mais de 1.300 universidades de 25 países.