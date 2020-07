Mais de 80 concelhos em risco máximo em risco máximo de incêndio

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em risco máximo estão 84 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém e Faro.

Em risco muito elevado e elevado de incêndio está quase todo o restante território de Portugal continental, à exceção de 22 municípios nos distritos de Braga (Esposende), Porto (Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Maia, Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia), Aveiro (Espinho, Ovar, São João da Madeira, Murtosa, Estarreja, Aveiro, Ílhavo e Oliveira do Bairro), Coimbra (Montemor-o-Velho), Leiria (Nazaré, Óbidos, Peniche e Bombarral), Lisboa (Lourinhã) e Setúbal (Sines).

O risco de incêndio é determinado pelo IPMA e tem cinco níveis: máximo, muito elevado, elevado, moderado e reduzido).

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

A Proteção Civil alertou na quinta-feira para o aumento do risco de incêndios, a partir de sexta-feira, para níveis "máximo ou muito elevados" nas regiões do Norte, Centro, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve e para "elevado" no restante território do Continente.

Num aviso à população emitido na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que são esperadas "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais", em especial nas regiões do Centro e Sul do país, devido à previsão de tempo e seco.

No aviso à população, a Proteção Civil dava ainda conta das medidas preventivas, como a proibição das queimas e queimadas sem autorização, utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, fumar ou fazer qualquer tipo de lume neste locais, lançar balões de mecha acesa e foguetes e o uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da câmara municipal.

Sete distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o IPMA.

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre, estão sob aviso amarelo até às 18:00 de segunda-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA prevê para hoje céu geralmente limpo, com mais nebulosidade no litoral Centro no início e no fim do dia. O vento pode soprar por vezes forte de norte no litoral oeste e nas terras altas.

As temperaturas máximas vão chegar aos 38.º (Castelo Branco, Évora e Beja) e as mínimas rondam os 22.º (Aveiro).