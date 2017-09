Mais de 9 em 10 centros de saúde sem profissionais dedicados às demências

Lusa16 Set, 2017, 10:47 | País

Os dados constam do documento "Bases para a Definição de Políticas Públicas na Área das Demências", que esteve em consulta pública até sexta-feira e que pretende apresentar propostas para uma estratégia que enquadre os cuidados a prestar às pessoas com demência.

No inquérito feito nos cuidados primários de saúde foram recebidas mais de 670 respostas de várias unidades de 55 agrupamentos de centros de saúde.

Dessas respostas conclui-se que 91,6% das unidades não tem, nas equipas, elementos dedicados especialmente às demências, sendo que e 2,5% das unidades não responderam.

"Este dado sugere a premência de envolver mais diretamente os cuidados de saúde primários nesta área clínica", referem os autores do documento, coordenado por António Leuschner e por Manuel Lopes.

Em declarações à agência Lusa, António Leuschner, do Conselho Nacional de Saúde Mental, destacou precisamente a necessidade de dar mais formação aos profissionais de saúde e também aos profissionais que lidam com idosos institucionalizados, como os que vivem em lares.

A necessidade de reforçar os cuidados de saúde primários é um dos pontos prioritários identificados pelos peritos, a par da colaboração entre centros de saúde e cuidados hospitalares.

"Existe ainda necessidade de dotar os profissionais de saúde e do setor social de conhecimentos sobre défice cognitivo e demências", indicam os especialistas que elaboraram as bases para uma política na área das demências.

É ainda aconselhado que os currículos do ensino superior pré e pós-graduado dos profissionais de saúde e do setor social incluam temas associados à demência.

"O percurso de cuidados deve ser coordenado, considerando o doente integrado no seu meio familiar como centro de cuidados, complementado com o apoio informal possível e desejável", refere o documento, que esteve um mês em consulta pública.

Os peritos consideram ainda que há "muito poucas" respostas sociais a nível nacional que tenham acordos de cooperação em vigor com o Instituto de Segurança Social e intervenção especializada na prestação de cuidados a pessoas com demência.

Foram identificados um lar e quatro centros de dia da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer com cuidados especializados. Em 2013 foi criada uma unidade de cuidados continuados em Fátima, da iniciativa das Misericórdias e que é destinada a pessoas com demência.

Como recomendações essenciais, o psiquiatra António Leuscnher destaca a necessidade de se elaborar um plano ou estratégia para as demências em Portugal, embora o importante não seja nem o nome nem a designação que lhe é dada.

"Estou mais preocupado com o facto de haver efetivamente respostas concretas às pessoas e famílias que precisam de cuidados e de atenção especial e que têm muitas vezes de correr `Ceca e Meca`", afirmou à Lusa.

Esse plano nacional terá de ser necessariamente ajustado às realidades regionais, com António Leuscnher a exemplificar que as necessidades de Castelo Branco, a região mais envelhecida do país, são diferentes das de Braga, o "distrito mais jovem".

Mais de 80 especialistas mundiais em doenças neurodegenerativas vão estar na próxima semana na Fundação Champalimaud, em Lisboa, a debater a doença de Alzheimer, a mais prevalente entre as demências.

O encontro tem como objetivo discutir e partilhar os recentes progressos em duas áreas: a da intervenção terapêutica e a área de investigação.

As fundações Champalimaud e Rainha Sofia participam na organização do encontro, que contará com a presença da Rainha Sofia de Espanha, com o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, com o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, com o diretor de saúde mental da Organização Mundial da Saúde, Shekkar Saxena, e com a presidente da Champalimaud, Leonor Beleza.