Mais de cinco mil cirurgias adiadas devido à greve dos enfermeiros

A Ordem dos Médicos pediu ao Governo para que avance com uma requisição civil e encontre uma solução para os doentes mais graves que viram as cirurgias adiadas.



Marta Temido já tinha afastado esta hipótese e tinha até agora recusado negociar com os dois sindicatos que convocaram a greve.



Os sindicatos continuam a exigir o reinicio do dialogo.



Os enfermeiros admitem prolongar a paralisação nos blocos operatórios de cinco centros hospitalares até ao fim do mês e prometem não desistir até que haja resposta às exigências apresentadas.