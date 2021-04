Mais de duas dezenas de funcionários judiciais estiveram em protesto no Tribunal da Guarda

Em plenário convocado pelo Sindicato, exigiram um estatuto profissional que garanta justiça para quem nela trabalha. Reclamam a inclusão no plano de resiliência do Estado, com vacinação imediata para os que contactam com o público e também a regularização da progressão na carreira.