Mais de metade das mortes em excesso durante pandemia atribuídas à covid-19

De acordo com dados preliminares do INE, divulgados esta sexta-feira, entre 2 de março, data em que foram diagnosticados os primeiros casos com a doença Covid-19 em Portugal, e 27 de dezembro, registaram-se 99 356 óbitos em território nacional, mais 12 852 óbitos que a média no mesmo período dos últimos cinco anos.