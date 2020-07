Mais de metade do efetivo da PSP ultrapassa os 40 anos de idade

"Relativamente ao grupo etário, 19,77% do efetivo da PSP tem entre 50 e 54 anos de idade, 17, 61% tem entre 40 e 44 anos e 16,48% entre os 45 e 49 anos de idade. Estes três grupos etários, no seu conjunto, representam 53,86% do total dos recursos humanos", refere o balanço social de 2019 da Polícia de Segurança Pública hoje divulgado na página da internet daquela força de segurança.

O documento sublinha que os restantes grupos etários "com menor representatividade, embora com incidência significativa", são os escalões dos 55-59 anos (12,90%), 35-39 anos (11,91%), 30-34 anos (10,22%), 25-29 anos (6,79%), 20-24 anos (2,82%) e 60-64 anos (1,13%).

O relatório dá também conta que no ano passado foram registados 409.315 dias de ausência ao trabalho, sendo que a grande maioria se verificaram entre o efetivo policial, num total de 392.726 dias representando em média 13 dias de ausência por polícia.

De acordo com a PSP, cerca de metade (54,24%) das ausências ao serviço estiveram relacionadas com doença e 21,10% com acidentes em serviço.

No que diz respeito ao número de casos de incapacidade declarados durante o ano 2019 relativamente aos polícias vítimas de acidente em serviço, a PSP destaca que 118 casos resultaram numa incapacidade permanente parcial, 100 resultaram de casos de incapacidade temporária e absoluta e 33 casos de incapacidade temporária e parcial para o trabalho.

"Comparativamente com o ano 2018 verifica-se que em 2019 existiu um aumento de 112,7% no número de casos de incapacidade declarados durante o ano, relativamente aos polícias vítimas de acidente em serviço", destaca o documento.

O balanço social indica igualmente que os dias de ausência por motivo de atividade sindical diminuíram 0,74% em 2019 em relação a 2018.

Em outubro de 2019 entrou em vigor a nova lei sindical da PSP, que limitou os créditos sindicais e o poder de negociação em função da representatividade das estruturas.

No entanto, segundo o documento, os dias de ausência por motivos de atividade sindical durante no ano passado chegaram aos 40.655 dos dias.

A PSP dá também conta que o efetivo registou um aumento de 0,99% no ano passado face a 2018,nomeadamente mais 90 novos agentes.

No final de 2019, a PSP tinham 19.662 efetivos, sendo o a maioria agentes (84,18%), seguido de chefes (11,76%) e oficiais (4,06%).

Segundo aquela polícia, em 2019 saíram 736 elementos da PSP e o motivo mais relevante foi a aposentação (40,35), seguido de outras situações (33,24%) e comissão de serviço (21,05%).