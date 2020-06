Mais de metade dos adultos em Portugal com excesso de peso ou obesidade em 2019

Em 2019, 4,6 milhões de pessoas com 18 ou mais anos tinha excesso de peso. Um milhão e meio era obesa. Em conjunto representam 54% da população.



A obesidade afeta mais as mulheres e a população entre os 55 e os 74 anos. Os valores mais elevados encontram-se nos Açores e os mais baixos no Algarve.



O Inquérito revela ainda que a maioria da população com 15 ou mais anos não praticava exercício de forma regular. Cerca de um quarto passa mais de oito horas por dia sentada.



As doenças crónicas referidas com maior frequência foram as dores lombares, nas costas, cervicais e pescoço.