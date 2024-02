Mais de metade dos jovens em Portugal já sofreram de violência no namoro

Foto: Alexandre Debiève - Unsplash

A UMAR inquiriu mais de seis mil jovens do terceiro ciclo e do Ensino Secundário.



As respostas mostram, que a violência está presente no dia-a-dia de muitos casais de jovens namorados.



Dos mais de seis mil jovens que responderam ao inquérito da UMAR deste ano, 63 por cento dizem já ter experimentado alguma forma de violência no namoro.



São conclusões reveladas hoje, Dia de São Valentim.



Dados da PSP e da GNR revelavam, esta manhã, que no ano passado houve mais de duas mil e 800 denúncias de violência no namoro.