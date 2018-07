Mais de metade dos prestadores de serviços essenciais não tem livro de reclamações eletrónico

Foto: Bogdan Cristel - Reuters

A associação portuguesa para a defesa do consumidor, DECO, realizou uma análise às páginas de internet dos prestadores dos serviços essenciais de três setores - água, energia (incluindo eletricidade e gás) e comunicações eletrónicas - a fim de verificar se disponibilizavam o acesso ao livro de reclamações eletrónico, que é obrigatório por lei desde 1 de julho do ano passado.



Perante as conclusões desta análise, a DECO manifestou junto da Direção-Geral do Consumidor a sua preocupação com o incumprimento da obrigação legal que visa proteger e facilitar o exercício pelos consumidores dos seus direitos.



A associação, que reivindica alterações à lei que obriguem os prestadores de serviços a disponibilizarem de forma mais fácil o acesso ao livro de reclamações, enviou também cartas aos reguladores dos três setores (ERSE, ANACOM, ERSAR) alertando para as conclusões do estudo e apelando para uma maior fiscalização do cumprimento da lei.



A 1 de julho, o secretário de Estado do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, em declarações à Lusa, fez um balanço "muito positivo" do primeiro ano do livro de reclamações eletrónico, contabilizando "cerca de 50 mil reclamações" e anunciando o seu alargamento a todos os setores a partir desse dia.



c/ Lusa