Mais de metade dos profissionais de saúde apresentam sinais de exaustão física ou psicológica

Esse sentimento deve-se ao exercício da atividade profissional durante a pandemia. São dados preliminares de um estudo conjunto da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde e da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Um estudo que o Jornal de Notícias divulga hoje e que conclui que a exaustão é mais significativa para os profissionais que estão em contacto direto com os doentes.