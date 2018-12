Mais de mil cirurgias adiadas devido a greve dos enfermeiros

Segundo a TSF, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, há duas semanas que não consegue operar nenhuma criança, e que até ao fim do ano, neste hospital que atende mais doentes do país, deverão ser adiadas mil e quinhentas cirurgias.



Na Região centro o cenário é idêntico, com quase mil cirurgias programadas no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra foram adiadas por causa da greve dos enfermeiros.



O Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares assume que há doentes em situações dramáticas e até perda de vidas.



Alexandre Lourenço diz que governo e sindicatos têm de ser responsabilizados e as unidades hospitalares devem desde logo ter a possibilidade de transferir doentes para outros hospitais, entre eles privados.