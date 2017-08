Mais de mil operacionais combatem fogos em cinco distritos

Lusa 21 Ago, 2017, 07:03 | País

Segundo o `site` da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 02:20, o incêndio que deflagrou ao final da tarde de domingo em Celorico de Basto, no distrito de Braga, mobilizava o maior número de meios, juntando 219 operacionais e 69 veículos no combate a três frentes.

Idêntico número de operacionais -- 214 homens e 69 viaturas -- combatiam o fogo em Porto de Mós, no distrito de Leiria, que lavra desde a tarde de domingo e que, pela mesma hora, tinha duas frentes.

No distrito de Viseu estavam em curso dois grandes incêndios, ambos no concelho de Resende, pelas 02:10. O da freguesia de Ovadas e Panchorra, que deflagrou na manhã de domingo, mobilizava 140 operacionais e 37 meios terrestres; enquanto o de São Martinho de Mouros, também com duas frentes, que deflagrou na madrugada de quinta-feira, reunia 127 homens e 26 viaturas.

No concelho de Cadaval, no distrito de Lisboa, pelas 02:20, encontravam-se no terreno 75 operacionais apoiados por 21 viaturas no combate ao incêndio, com uma frente, que deflagrou na noite de domingo.

Cerca de 260 operacionais mantinham-se ainda no terreno, pela mesma hora, em Santa Maria da Feira (Aveiro) e Cabeceiras de Basto (Braga) devido a dois incêndios que entraram em fase de resolução na noite de domingo, segundo indicou fonte da ANPC.