Mais de mil operacionais combatiam hoje de madrugada quatro fogos de grande dimensão

Lusa09 Out, 2017, 07:19 | País

Segundo o `site` da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 03:15, o incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão-Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra, mobilizava 614 homens, apoiados por 188 meios terrestres, no combate a quatro frentes.

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil foi ativado na tarde de domingo no concelho de Pampilhosa da Serra devido ao fogo que levou ao corte de vias, nomeadamente da EN-344 entre Castanheira e Cepos e da EM-508 entre Paroselos e Selada de Eiras.

Já o fogo que deflagrou às 17:08 de domingo na localidade de Amenda, freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, no concelho de Ourém, no distrito de Santarém, era combatido por 281 homens, apoiados por 81 viaturas.

Também pelas 03:15 estavam ativos dois outros incêndios qualificados como ocorrências importantes pela Proteção Civil: o de Vila Nova de Paiva (Viseu) concentrava 89 operacionais e 34 meios terrestres no combate a uma frente, enquanto o fogo em Celorico de Basto (Braga), com duas frentes, mantinha no terreno 46 homens apoiados por 16 veículos.