Mais de três mil bombeiros no terreno a combater incêndios

RTP 14 Ago, 2017, 08:13 / atualizado em 14 Ago, 2017, 08:21 | País

Ao início da manhã, os incêndios que mobilizavam mais meios eram os de Carvalhosas, no distrito de Coimbra, e Vila de Rei, em Castelo Branco.

Nos últimos cinco dias, os incêndios fizeram pelo menos 42 feridos, dos quais 39 ligeiros.



Em Oliveira do Hospital, os bombeiros combatiam duas frentes ativas e, no distrito de Santarém, lavravam dois incêndios – o maior destes em Ferreira do Zêzere. Em Abrantes, perto de uma centena de operacionais combatiam as chamas.



Já o fogo da Mealhada foi entretanto dado como dominado. Dominado está igualmente o incêndio de Alvaiázere, Leiria, embora mobilize ainda 289 operacionais e 82 meios terrestres.



Durante o dia de domingo, a Proteção Civil registou 176 incêndios, com os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Santarém e Vila Real a concentrarem os maiores dispositivos de combate.



Em Vila de Rei foi ativado o Plano Municipal de Emergência por causa do incêndio que deflagrou há três dias no concelho vizinho de Ferreira do Zêzere. Ali, os bombeiros não tiveram descanso durante a madrugada.



Armazéns, casas inabitadas e veículos agrícolas ficaram destruídos. São mais de 470 os operacionais que permanecem no terreno.

Distritos em alerta máximo



Portugal continental tinha ao amanhecer cinco distritos sob alerta máximo de incêndio, segundo o portal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera: Castelo Branco, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real.



O resto do território estava em risco elevado ou muito elevado de incêndio.



O risco de incêndio determinado pela meteorologia tem cinco níveis, que podem oscilar entre “reduzido” e “máximo”.



c/ Lusa