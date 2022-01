Mais de três milhões de pessoas já receberam dose de reforço contra a covid-19

Mais de um milhão de pessoas receberam as vacinas de reforço contra a COVID-19 e contra a gripe em simultâneo, refere um comunicado da Direção Geral da Saúde.Segundo dados contabilizados até ao final do dia 3 janeiro, dos três milhões de doses de reforço administradas, quase dois milhões foram administradas em pessoas com mais de 65 anos.

Foram inoculadas com dose de reforço 88% das pessoas com mais de 70 anos. Entre os 60 a os 69 anos, já estão vacinadas 66% das pessoas, de acordo com o último boletim de vacinação (dados para a população residente em Portugal Continental estimada pelo INE para 2020), refere a nota da DGS.







Segundo dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), mais de cem mil crianças entre os 5 e os 11 anos estão agendadas para receberam a vacina contra a covid-19 entre quinta-feira e domingo.



De acordo com dados de segunda-feira da DGS, estão já vacinadas com a primeira dose da versão pediátrica da Pfizer 95.752 crianças deste escalão etário.



Entre 05 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses pediátricas, altura em que ficará concluído o esquema vacinal para esta faixa etária, estima o Governo.